كشف ملابسات تاخر صرف زيادة المرتبات

حمل مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية احمد علي عبدالرحمن الوحدات الحكومية مسئولية تاخر صرف زيادة المرتبات للعاملين في شهر يناير، مشيرا الي أن هناك عدد من المؤسسات لم تسارع الي ارسال كشوفاتها للمصادقة عليها حتى الآن بينما سلمت 70 وحدة حكومية فقط الكشوفات الخاصة بها.

وحسب ما ورد بوكالة السودان للانباء ان الديوان شرع في اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالزيادة من اول يناير بجانب تخصيص غرفة خاصة بها تعمل علي مدار 12 ساعة في اليوم، واكد ان اي وحدة لم تكمل اجراءات التصديقات لا يمكن لمنسوبيها ان يتحصلوا علي علاوة يناير.