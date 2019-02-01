لاعب الأهلي المصري يكشف عن استبعاده من المنتخب والسبب "صلاح"

اخبار الخليج 365 365/ أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بأن وجود محمد صلاح لم يكن السبب في الابتعاد عن منتخب مصر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب" :"أنا أشارك في أكثر من مركز، ولعبت قبل ذلك كظهير أيسر، وصانع ألعاب".

وتابع "لا أعلم أن هناك لاعبين يتسببون في اختيار أخرين، ولو حدث ذلك يكون كارثة".

وأكد "حزنت جدا لعدم اختياري لقائمة منتخب مصر في كأس العالم الماضية بروسيا، وجلست مع الجهاز الفني عقب الأزمة الخاصة بحسابي".

وأشار "تعرضت لظلم شديد مع كوبر، لعدم انضمامي للمنتخب في كأس العالم".

وأتم "حسام غالي مظلوم، فنحن في النادي الأهلي خسرناه، ولست أنا فقط، بل جميع اللاعبين".