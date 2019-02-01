“السر”: وقف إطلاق النار يؤكد حرص “البشير” على الأمن والسلام

الخرطوم – المجهر

أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل “حاتم السر” أن إعلان وقف إطلاق النار يؤكد حرص الرئيس “البشير” على استتباب الأمن والسلام بكل البلاد، وأشار خلال مخاطبته الحشد الجماهيري بمدينة كسلا، إلى توجيهات الرئيس الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين خلال التظاهرات.وأشار “السر” إلى مبادرات السودان في تحقيق السلام بدول الجوار، منوهاً إلى دوره في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدولة جنوب السودان، ومساعيه الجارية لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى، فضلاً عن دوره في استعادة الأوضاع في ليبيا، من خلال عمله ضمن مجموعة دول جوار ليبيا.ودعا “السر” إلى تفويت الفرصة على المتربصين، الداعين إلى عودة الحزبية الضيقة، مؤكداً أن السودان وطن يسع الجميع.من جهته، جدّد مساعد رئيس الجمهورية رئيس حزب مؤتمر البجا “موسى محمد أحمد” دعم ومساندة حزبه لرئيس الجمهورية في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، وقال إن مؤتمر البجا يعمل بانسجام وتناغم ضمن منظومة حكومة الوفاق الوطني، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار، داعياً قواعد حزبه بالولاية للوقوف صفاً واحداً خلف حكومة كسلا بقيادة الوالي “آدم جماع”. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة المجهر السياسي

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