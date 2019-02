“وداد يعقوب” تقود سلسلة اجتماعات مع المجتمع الدولي لدفع العمل الإنساني

الخرطوم ـ فاطمة

تقود وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية المهندسة “وداد يعقوب” سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع المجتمع الدولي وکالات ومنظمات لتعزيز الشراکات وتقوية العمل وفق خطة متكاملة لدفع العمل الاجتماعي والإنساني لصالح الشراٸح الضعيفة .

وامتدحت الوزيرة، في الاجتماع المشترك، الذي عقد أمس مع الممثل المقيم لليونسيف بالسودان بحضور قيادات الوزارة الدور الکبير والفاعل لمنظمة اليونسيف ودعمها الفني واللوجستي في کافة المجالات.

واطلعت الوزيرة على مجهودات المنظمة في محاور الرعاية والحماية والتنمية.

وأکدت الوزيرة المضي قدماً بالمزيد من التدخلات في مجالات المياه والتعليم والحماية ، معربة عن أملها في تقوية وتعزيز الشراکة ووضع رٶية واضحة ومتکاملة تتسق فيها کل الجهود وتتكامل لصالح الشراٸح الضعيفة .

من جهة ثانية، التقت الوزيرة بالممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان بحضور وکيل الوزارة “هشام توفيق”، والأمين العام لديوان الزکاة “محمد عبد الرازق”، ووقف الاجتماع على الاتفاقية والشراکة الموقعة بين برنامج الغذاء العالمي وديوان الزکاة من أجل التدخلات في البرنامج القومي لإيواء وإطعام الطلاب في المحليات الأشد فقراً.

