في لقاء النصرة لرئيس الجمهورية بكسلا: عاش أبو هاشم

في لقاء النصرة لرئيس الجمهورية بكسلا ارتفعت هتافات عاش أبو هاشم، وبجا جديد، خاصة عندما تحدث مساعد الرئيس ورئيس حزب البجا، موسى محمد أحمد حسب صحيفة آخر لحظة، بجانب حاتم السر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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