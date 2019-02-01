السجن والغرامة في مواجهة دجالة

قضت محكمة جنايات الخرطوم جنوب، بتوقيع عقوبة السجن (6) أشهر والغرامة (20) ألف جنيه، وذلك في مواجهة سيدة تمت إدانتها من قبل المحكمة بمخالفة المادة (22) من القانون الجنائي الدجل والشعوذة، وذلك باحتيالها على جارها الشاكي وحصولها على مبلغ (10) آلاف جنيه، لمعالجة ابنه المريض، حيث ادعت المدانة بأن لديها روحاني له القدرة على معالجة المريض، وحصولها على المبلغ.

وتعود التفاصيل حسب صحيفة آخر لحظة بأن الدجالة تسكن بالقرب من منزل الشاكي، وكانت تأتي إلى منزله لزيارة ابنه المريض، وزعمت أنها تستطيع علاجه عن طريق (الزار) وأخذت من الشاكي المبلغ لتشتري أدوات علاجه فقام بتسليمها المبلغ، وبدأت في ممارسة الطقوس، إلا أن المريض لم يطرأ عليه أي تغيير، وعلم من بعض الجيران في الحي بأن المدانة محتالة وليس لها أي علاقة بالزار، وقام بفتح بلاغ ضدها بتهمة الاحتيال، وتم القبض عليها، وبعد التحري معها تم تدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة (22) بتهمة الدجل والشعوذة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)