شباب الأمة الفدرالي يباركون تجميد نشاط نهار

أكدت أمانة الشباب الاتحادية بحزب الأمة الفدرالي، مباركة خطوة المكتب القيادي بتجميد نشاط رئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، ووصف الشباب حسب صحيفة آخر لحظة الخطوة بالتصحيحية. وأشاروا إلى ضرورة المضي قدماً في مخرجات الحوار باسم القطاعات الحية بالحزب، وأكدوا دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وأشاروا إلى استمرار مشاركتهم على كافة المستويات، وقالوا إن خروج الشارع جاء نتيجة لظروف اقتصادية، ودعت الأمانة المحتجين لإيصال رسالتهم دون أضرار وباتباع الطرق السلمية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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