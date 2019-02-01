خروج يوناميد من جنوب دارفور يونيو المقبل

نيالا (سونا)-كشف رئيس بعثة اليوناميد بدارفور كنقسلي ماما بولو عن افتتاح مشاريع خدمية بقرية عطاش للعودة الطوعية للنازحين خلال زيارتهم للولاية تم تنفيذها مع عدد من الشركاء، مؤكدا اهتمام البعثة بقضية العودة الطوعية فيما تبقى من عمرها بالولاية مع الفريق القطري ووكالات الامم المتحدة.

ووعد كنجسلي بأن شهر يونيو المقبل موعد الخروج النهائي للبعثة من جنوب دارفور وتسليم حكومة الولاية كل الوحدات والاصول للعمل في الأغراض المدنية وفق ما وعد به والي الولاية المهندس آدم الفكي وتم رفعها للامم المتحدة وتابع (قرار مجلس الامن ألزمنا بالخروج والذهاب الى مناطق اخرى وسط دارفور وتوزيع بعض الاصول للمؤسسات) وقال انهم يركزون هذه الايام في دور الوساطة ولديهم اتصالات مع مناوي وجبريل بجانب استصحاب عبد الواحد نور من اجل عمل بذرة للسلام قبل الخروج.

ودعا الى العمل باجتهاد متواصل مع وكالات الامم المتحدة لسد الفراغ التى تتركه البعثة وهنأ حكومة الولاية على نجاح مشروع جمع السلاح وبسط الامن والاستقرار بجانب تحقيق المصالحات القبلية وتابع (اسعدنا كثيرا لانها تعمل فى قضية الامن والاستقرار الذى نسعى إليه تماما" واعدا بالتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية لتنفيذ برنامج خطة جمع السلاح.