تعادل سلبى بين مولودية الجزائر والمريخ السودانى فى كأس زايد للأندية

كتب أحمد هريدى
تعادل مولودية الجزائر مع ضيفه المريخ السودانى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية فى ذهاب دور الـ 8 من كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وسيحسم لقاء الإياب الذى سيقام فى أم درمان يوم 16 فبراير المقبل الفريق المتأهل للدور قبل النهائى من البطولة.
وكان النجم الساحلى التونسى قد حقق فوزا هاما خارج أرضه على الوداد المغربى بهدفين فى نفس الدور.
ويلتقى أيضا فى نفس الدور، الهلال السعودى مع الإتحاد السكندرى، والوصل الإماراتى مع أهلى جدة.
اليوم السابع
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