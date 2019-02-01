الجزيرة تراجع الرسوم لتخفيف أعباء المعيشة
مدني (سونا) – وجه مجلس حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة د. محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة بمراجعة كافة الرسوم التي تتعارض مع برنامج تخفيف أعباء المعيشة وتشكل أعباء على المواطنين في مجالات الخضر والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتربية والتعليم.
وأكد المجلس التزامه الصارم بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وتعزيز جهود الدولة في هذا المجال.
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