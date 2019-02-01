الجيش الليبي يسيطر على غدوة جنوبي مدينة سبها

أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على منطقة غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها جنوبي ليبيا.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصادر بالجيش الليبي قولها إن وحدات عسكرية تمكنت من التقدم إلى ما يعرف ببوابة الـ17 الواقعة إلى الجنوب من سبها، التي كانت تتمركز فيها عناصر من المعارضة التشادية.
وأشار الجيش إلى أن تشكيلات المسلحين لاذت بالفرار دون مواجهات تذكر، مؤكدا ترحيب الأهالي بقوات الجيش داخل المنطقة .
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