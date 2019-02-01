وفاة 12 شخصا جراء الطقس الجليدى بالولايات المتحدة

تسببت موجة الطقس القطبي المتجمد الذي شلّ حركة الحياة غرب وسط الولايات المتحدة، في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا اليوم الخميس، ولكن من المتوقع تحسن الجو الأحد المقبل.
ووصلت درجات الحرارة المنخفضة إلى 37 درجة مئوية تحت الصفر في غرب وسط البلاد، و-16 درجة مئوية على الساحل الشرقي، وفقاً لهيئة الطقس الوطنية، كما انخفضت درجات الحرارة فى واسنطن إلى -12 درجة، وتحدى مجموعة من السياح الطقس لالتقاط الصور خارج البيت الأبيض.
وفى وسط وشمال ويسكونسن سجلت -29 درجة مئوية، وأجزاء من شمال ايلينوي وشيكاغو، وفقاً لوكالة رويترز.
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