14 ألف مشجع لمباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الكونفدرالية

سمحت السلطات الأمنية التونسية بحضور 14 الف متفرج في المواجهة المرتقبة بين فريقي النجم الساحلي التونسي وضيفه ومواطنه الصفاقسي يوم الأحد المقبل في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية).
وسمحت السلطات إثر اجتماع أمني بشأن اللقاء، اليوم الخميس، بحضور 200 فقط من مشجعي الصفاقسي في الملعب الأولمبي بسوسة معقل النجم. لكن تقارير إعلامية أفادت بوجود مساعي لزيادة عدد مشجعي الفريق الضيف.
ويملك النجم والصفاقسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب المسابقة بأربع ألقاب لكل منهما. علما بأن الصفاقسي فاز بالبطولة على حساب النجم الساحلي في نهائي عام 2008.
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