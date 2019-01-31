الهلال يضم حارس جديد للكشف الأفريقي

الخرطوم: باج نيوز
قرّر نادي الهلال ضم لاعب الشباب محمد النور الشهير بـ”أبوجا” إلى الكشف الأفريقي لينضم إلى كلٍ من”جمال سالم، يونس الطيب، جمعة جينارو”.
وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال اليوم”الخميس” إن الخطوة الهدف منها تأمين مركز الحراسة في الفريق الذي سيكون مجابهًا بالعديد من المباريات الضاغطة.
يذكر أن الهلال كان قد أعلن في وقت سابق ضم كلاً ولاء الدين موسى، موفق صديق، مؤمن عصام إلى الكشف الأفريقي.
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