"فيس بوك" يغلق عدة حسابات مرتبطة بإيران

الخميس 31/يناير/2019 - 10:12 م اخبار الخليج 365 اخبار الخليج 365 365/ أعلنت شركة فيس بوك، اليوم الخميس حذف صفحات ومجموعات وحسابات مرتبطة بإيران بسبب استخدام وتنسيق حسابات زائفة. وأضافت الشركة أن "تلك الحسابات كانت تستهدف أفرادا في أنحاء العالم، ولكن بدرجة أكبر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا". تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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