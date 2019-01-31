4 سيدات تتولي مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة.."صور"

تولت 4 سيدات مناصب وزارية في الحكومة التي ابصرت النور، مساء الخميس، والابرز هو تولي امرأة منصب وزير داخلية وبلديات للمرة هي الأولى هي وزيرة المال السابق ريا الحسن من حصة "تيار المستقبل".
والى جانب الوزيرة الحسن، عينت الإعلامية الدكتورة مي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية بعدما كانت تقترب من وزارة الثقافة قبل تبديل الحقائب في اللحظات الأخيرة من حصة "القوات اللبنانية".
وتولت ندى بستاني وهي مستشارة الوزير الحالي سيزار ابي خليل منصب وزارة الطاقة والمياه وهي وزارة بالغة الأهمية في الفترة المقبلة نظراً للملفات الهامة المنتظرة.
أما الموقع النسائي الرابع فكانت للسيدة فيوليت خيرالله وعينت وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة.
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