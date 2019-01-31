السودان: دعم الحوار الوطني المخرج الوحيد نحو التنمية والاستقرار

دعا مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد إلى ضرورة حفظ التماسك والوفاق الوطني، والالتزام بدعم الحوار الوطني، مؤكدًا أنه المخرج الوحيد للسودان وأمنه نحو التنمية والاستقرار.

وأثنى أحمد – في كلمته خلال اللقاء الجماهيري بولاية كسلا اليوم الخميس بحضور الرئيس السوداني عمر البشير – على جهود البشير لتحقيق السلام بعدد من دول الجوار، منوهًا بأن قراره الأخير بوقف إطلاق النار يؤكد التزام حكومة الوفاق بدعم السلام والاستقرار.

من جانبه، أشار وزير النقل والطرق والتنمية العمرانية السوداني حاتم السر -ممثل الأحزاب والقوى السياسية- إلى مبادرة جمع كل أهل السودان في هذه الولاية، معتبرًا أن “البعض يريد أن يدخل البلاد في ورطة التقسيمات القبلية الحزبية البغيضة”، مؤكدًا أن السودان متسع للجميع.

وقال السر: “إن الرئيس البشير هو من يقود الحوار، وهو رئيس لكل السودانيين، وإن دول العالم تقف مع السودان واستقراره، وليس لدينا ما نخشاه إلا أن نكمل المسيرة بالسلام”.

ودعا السر المواطنين إلى الصبر، منوهًا بأن وجود الأحزاب في الحكومة فرضه الحرص على الاستقرار، مطالبًا الجميع بالانتظار حتى إجراء الانتخابات، قائلًا: “من يأتي به الشعب هو من سيقود البلاد في المرحلة المقبلة”.

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