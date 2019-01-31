إجراءات أمنية مشددة لمباراة الهلال و الأشانتي

انعقد بمباني الاتحاد السوداني العام لكرة القدم اليوم اجتماع اللجنة المنظمة الخاص بمباراة الهلال وضيفه الأشانتي كوتوكو الغاني بحضور الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد الكرة والأستاذ مأمون بشارة عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم، والأستاذ عز الدين الحاج مدير المكتب التنفيذي بنادي الهلال، فيما مثل أمن الملاعب الملازم أول حسام الدين محمد سليمان ومثل شرطة العمليات النقيب محمد الصوفي، وبدأ الاجتماع بوضع الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمواجهة حيث اطمأن أبوجبل على توقيت وصول بعثة الفريق الغاني فجر الجمعة وكذلك الحال بالنسبة لمراقب المباراة والمنسق العام للمواجهة، وشدد أبوجبل على أهمية توعية جمهور الهلال من خلال الخطاب الإعلامي، وهو الرأي الذي دعمه عضو مجلس الاتحاد الأستاذ مأمون بشارة، الذي أوضح أن (كاف) عاقب نادي الإسماعيلي المصري بالإقصاء من دوري أبطال أفريقيا بسبب سوء سلوك جماهيره، موضحاً أن الشغب في الملاعب السودانية يأتي من المقصورة مطالباً بضبط البطاقات الإكرامية التي توزع من جانب نادي الهلال لكبار الشخصيات (Vip).

ممثل نادي الهلال في الاجتماع الأستاذ عز الدين الحاج، قال إن التنظيم الأمني هو المفتاح الرئيسي لنجاح المباراة مشيراً إلى أن ما حدث إبان مواجهة الأفريقي التونسي كان نتاج لردة فعل مما حدث في تونس، وموضحاً أن الأمر اختلف في مواجهة موكورا الرواندي مؤخراً، وكشف الحاج عن استعدادات نادي الهلال للمواجهة القادمة وقال إنهم أكملوا كافة الترتيبات لاستقبال الفريق الضيف الذي سيحل بفندق كورنثيا، وكذلك الحال بالنسبة للحكام من جمهورية مصر العربية والمراقب الإريتري والمنسق العام الإثيوبي، مشيراً إلى عزمهم في نادي الهلال عكس صورة طيبة عن السودان وجماهير الهلال وقال إن هنالك ضوابط خاصة للدخول فقط من أجل سلامة الجماهير.

أما ممثلي الجهات الأمنية فلقد تحدث عنهم النقيب محمد الصوفي الذي تمنى فوز الهلال وقطع بتأمين المباراة منذ وقت مبكر في حين أوضح الملازم أول حسام الدين ممثل أمن الملاعب أن التميز في التنظيم سيعكس جانب إيجابي عن الجمهور السوداني بصفة عامة وجماهير نادي الهلال بصورة خاصة.

هذا وتقرر أن ينعقد الاجتماع التقليدي الفني الخاص بالمباراة ظهر السبت بحضور مراقب المباراة والمنسق العام للمواجهة وطاقم التحكيم المصري وممثلي الفريقين لوضع الترتيبات الفنية المتعلقة بقيام المباراة مساء الأحد المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)