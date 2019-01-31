الوطني يؤكد استعداده التام للاستحقاقات الدستورية

قال رئيس المؤتمر الوطني بالإنابة في شمال دارفور، أبوبكر هرون سليمان، إن ما تمر به البلاد لن يثني حزبه عن السعي للاهتمام بمعاش الناس، وأكد انحياز حزبه لقضايا الوطن واستعداده التام لكافة الاستحقاقات الدستورية.

وناشد سليمان لدى ترؤسه الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي، ناشد عضويته بعدم الانجرار وراء الاستفزازات والحفاظ على الإنجازات والمكاسب.

وجدد الحرص على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات ونبذ التخريب، وقال إن الخروج من الأزمة الاقتصادية يكون بمشاركة وتكاتف أهل السودان.

وأعلن سليمان بحسب الشروق – عن اكتمال بناءات شُعب الأساس بالولاية والبالغة 1777 شُعبة، مشيراً للانطلاقة القوية لمؤتمرات المناطق والتي بدأت الأسبوع الماضي.

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الفنية التي أشرفت على البناءات القاعدية بالمحليات بالتباهي والتفرد بما حققه الحزب والحكومة من إنجازات استراتيجية تنموية وخدمية لاسيما في بسط الأمن والاستقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)