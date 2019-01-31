النيل الأبيض توقع عقوداً لسفلتة 150 كلم

أعلن والي النيل الأبيض، أبو القاسم الأمين بركة، أن حكومة الولاية وقعت عقوداً لسفلتة ١٥٠ كليومتراً بمدن الولاية المختلفة، وأشار خلال زيارة تفقدية لبعض الطرق، إلى أن العمل سيكتمل في منتصف فبراير بسفلتة ٤٠ كلم.

ووقف بركة، يوم الخميس، برفقة المدير العام لوزارة البنية التحتية والمرافق العامة، المهندس منتصر إسماعيل، على سير العمل في سفلتة الطرق الداخلية بمدينة كوستي، وشهد الوالي مواصلة سفلتة طريق مربعات ٢٧ – ٢٨.

وأبان بركة بحسب الشروق – أن الشركات التي تعمل في سفلتة الطرق شركات مؤهلة وملتزمة بالجدول الزمني في التنفيذ حسب بنود العقد، وأضاف أن العمل اكتمل حالياً في طرق جبور، ومربعات ٢٧ – ٢٨ بكوستي، والمرحلة الأولى من طريق المربعات بربك، وأنه في الأسبوع القادم سينتقل العمل لمدينة الدويم، وسيتواصل العمل حتى يكتمل العمل في كل ما هو مخطط له.

من جهته، أكد المدير العام لوزارة البنية التحتية والمرافق العامة أن حكومة الولاية ماضية في تنفيذ العهد الذي قطعته مع المواطنين بتوفير الخدمات، وقال إن عمليات سفلتة الطرق تمضي بصورة منتظمة وحثيثة من قبل الشركات المنفذة بكل مدن الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)