كارلوس: لم اتفاجئ من رحيل رونالدو إلي يوفنتوس

اخبار الخليج 365 365/ أكد روبرتو كارلوس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، على أنه لم يتفاجئ من قرار رحيل كريستيانو رونالدو وزيدان في الفترة الماضية.

وقال كارلوس في تصريحات نشرها موقع البرنابيو: لم اتفاجئ من رحيل رونالدو وزيدان من ريال مدريد، كان سيأتي وقت لرحيل الثنائي عن الملكي.

واضاف كارلوس: يوفنتسو فريق كبير ولكن ريال مدريد لا يزال من أكبر نادي في العالم بعد فوزه بـ13 لقب لدوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ.

وتابع كارلوس: يوفنتوس أصبح قوي مع رونالدو ولكن ريال مدريد يظل المرشح الأول والأوفر حظاً للتتويج بدروي أبطال أوروبا هذا الموسم.