برشلونة يقترب من صفقة برازيلية قوية

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية قائلًا: توصل برشلونة لاتفاق رسمي مع أتلتيكو مينييرو لنقل إيميرسون أباريسيدو إلى النادي الكتالوني في 1 يوليو 2019.

وأوضح البيان أن رسوم نقل البرازيلي إيميرسون إلى برشلونة ستكون مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد على مدى 5 سنوات قادمة حتى موسم 2023-2024.





إيميرسون وُلد في ساوباولو 14/1/1999 ، يلعب حالياً لمنتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية لتحت 20 عامًا.