الأمم المتحدة: تعيين لوليسجارد رئيسا للجنة إعادة الانتشار

اخبار الخليج 365 365/ صرحت الأمم المتحدة على موقعها أن "الأمين العام، أعلن اليوم تعيين الفريق مايكل أنكر لوليسجارد من الدنمارك رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2452".

وأشارت إلى "امتنان الأمين العام، للخدمة المكرسة والمثالية للواء كاميرت".