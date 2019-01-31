هكذا ردت دينا الشربيني علي خبر حملها من عمرو دياب

اخبار الخليج 365 365/ اتخذت الفنانة دينا الشربيني، الحزم للرد على خبر حملها الذي أثار ضجة اليومين الماضيين، بسبب بروز بطنها ووضع الفنان عمرو دياب، يده على خصرها بطريقة تسببت في انطلاق هذا الخبر.
دينا الشربيني لم ترد بشكل مباشر على خبر حملها المتداول، ولكنها تعمدت تسريب تفاصيل مسلسلها الرمضاني المنتظر في 2019، لكي تثبت للجميع أنها ليست حامل وأنها تستعد للدخول في تصوير العمل.
تبين من التسريب الذي انتشر عن مسلسل دينا الشربيني، أنه مقتبس من فورمات إيطالي، ستقوم فيه بدور محامية، تبحث عن قاتل شقيقتها التي توفيت بطريقة غامضة، تدفعها للبحث وراء الجاني، ليصل الأمر إلى الشك في والدتها وزوجها.
وتؤدي دور والدة دينا الشربيني في مسلسلها المنتظر الذي يحمل اسم (يوم وليلة)، الفنانة سوسن بدر التي لن تكون مجرد أم عادية فحولها العديد من التساؤلات لما تحويه من أسرار.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو جديدة للمطرب الهضبة عمرو دياب، برفقة الفنانة الشابة دينا الشربيني.
وظهر الهضبة في الصورة وهو يغني ويرقص على أغنية "بحبك أنا" برفقة دينا الشربيني.
ولاحظ العديد انتفاخ بطن دنيا الشربيني، ورجحوا حملها ومما ساهم في تعزيز الشكوك الصورة التي انتشرت منذ ساعات ويظهر خلالها الهضبة وهو يضع يده على بطن دينا الشربيني.
ومؤخرًا ظهر الهضبة وهو يحاول التخفي أمام الكاميرات، أثناء تواجده في أحد مطارات العاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة الفنانة دينا الشربيني.
وانتشرت صور للهضبة مع دينا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها الأول مرتديًا معطفًا طويلًا حاول استغلاله للتخفي عن الأنظار لأول مرة، عندما تكون بصحبته الشربيني.
وتفاعل جمهور النجمين مع صورهما المسرّبة عبر مواقع التواصل، داعين لأن يضعا حدًا لطبيعة هذه العلاقة التي أثارت الكثير من الشائعات، وأن يخرج أي أحد منهما للافصاح إما عن زواجهما وارتباطهما رسميًا، أو أنها علاقة حب قائمة على الزواج، لكي يستمتعا مع بعضهما بعيدًا عن التخفي وما شابه.
وكان دياب قد ظهر مؤخرًا مع دينا في دبي مؤخرا، حيث كشفت الفنانة ماغي بوغصن عن صورة لها بصحبتهما عبر صفحتها على إنستجرام.
واعتاد عمرو على اصطحاب دينا معه إلى كل المناسبات والحفلات التي يحييها حتى إنه قام بتقديمها للجمهور مؤخرًا، وقدّم لها أغنية "برج الحوت" هدية على المسرح أمام الملأ.
ورغم ظهورهما المتكرر والتقاط أكثر من صورة لهما مؤخرًا وتسريبها على السوشال ميديا، إلا أنه لم يتضح حتى الآن طبيعة علاقتهما، سواء كانا متزوجين أو تربطهما قصة حب فقط.
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