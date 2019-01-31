عباس: أمريكا تشجع إسرائيل علي التصرف كدولة خارج القانون

اخبار الخليج 365 365/ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية هي من تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، من خلال انحياز الولايات المتحدة الأعمى لإسرائيل.

وأضاف عباس، أن "ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءات عقابية نحو السلطة الفلسطينية، وهي قرارات لم يوافق عليها المجتمع الدولي بأسره".

وتابع، أن "الولايات المتحدة لم تعد وحدها مؤهلة للقيام بدور الوساطة، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدماً في طريق السلام، يكون للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن دور هام فيها".

وأوضح، أن انسداد الآفق السياسي جاء بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، ورفضها الاعتراف بحل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على تعميق احتلالها لأرض دولة فلسطين من خلال تكثيف نشاطاتها الاستيطانية وجرائم مستوطنيها اليومية، في خرق واضح وخطير للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

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