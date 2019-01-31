اتلتيكو مدريد يتعاقد مع بيريز

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإٍسباني انضمام لاعبه الأرجنتيني الجديد نيون بيريز للفريق بشكل رسمي قادماً من أرجنتينوس جونيورز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحاية.
وأكد الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد، أن بيريز لاعب وسط أرجنتينوس جونيورز سينضم للفريق بشكل رسمي في شهر فبراير بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الارجنتيني تحت 20 عاما في بطولة كوبا أمريكا.
واضاف الموقع، أن اللاعب وقع عقداً حتي 30 يونيو 2024 مع أتلتيكو مدريد بعدما نجح النادي في التعاقد معه بشكل رسمي في الصيف الماضي ولكنه قام باعارته لناديه الأرجنتيني.
ويعد بيريز واحد من أكثر المواهب الأرجنتينة ويشارك في مركز لاعب الوسط المدافع ويبلغ من العمر 18 عاما
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