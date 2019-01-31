ريال مدريد يجهز لضم صفقة ضخمة من البريميرليج

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لتجهيز عرضاَ ضخماً للتعاقد مع صفقة هجومية مميزة من داخل البريميرليج.
ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز يخطط بكافة الطرق لضم هاري كين مهاجم توتنهام خلال الصيف المقبل كبديل محتمل للفرنسي كريم بنزيمة.
واضاف الموقع، أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 180 مليون يورو للتعاقد مع هاري كين في الصيف المقبل وذلك لمدة 5 مواسم حتي عام 2024.
واشار الموقع إلي أن توتنهام سيحصل على 120 مليون يورو، فيما سيحصل هاري كين على 60 مليون يورو كراتب سنوي لمدة 5 مواسم بواقع 12 مليون في الموسم الواحد.
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