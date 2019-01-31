مدرب اليابان علي اعتاب إنجاز تاريخي في نهائي كأس آسيا

أصبح هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني على أعتاب تحقيق إنجازًا تاريخيًا، رفقة منتخب بلاده، بعدما صعد به للمباراة النهائية لبطولة أمم آسيا 2019 المقامة حاليًا في الإمارات، بعد تجاوز عقبة المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة.

وسيواجه المنتخب الياباني بقيادة "مورياسو"، نظيره القطري في الرابعة عصر غدًا الجمعة، ضمن نهائي كأس أمم آسيا، وستقام المباراة على استاد "مدينة زايد الرياضية " في أبوظبي.

وكان مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو ضمن كتبة اللاعبين الذين ساهموا في فوز منتخب بلاده باللقب القاري الأول على أرضه عام 1992، ويرغب في التتويج باللقب مجددًا ولكن هذه المرة من مقعد المدير الفني، حتي يصبح أول من يحقق لقب البطولة كـ"لاعب ومدرب" في التاريخ.

ويعتبر المنتخب الياباني أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب بطولة أمم آسيا، وفاز باللقب 4 مرات أعوام: 1992، 2000، 2004، 2011، ويأمل في حصد اللقب الخامس له في البطولة القارية علي حساب المنتخب القطري.