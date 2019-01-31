اللواء عابدين يدعو ضابط الشرطة لـ"ضبط إطلاق البمبان"

دعا اللواء عابدين الطاهر، المدير الاسبق للمباحث والتحقيقات الجنائية، قادة قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف الذين يكلفون بفض المظاهرات، دعاهم للسيطرة علي أفرادهم وعدم ترك امر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع لهم كيفما يشاؤوا ووقتما يشاؤوا.

ورأي الطاهر في رسالة اطلعت عليها " اخبار الخليج 365 365"، رأي ضرورة منع منسوبي الشرطة من استخدام "البمبان" للإرادة الشخصية والفوضى وعدم التقدير السليم لضرورة استخدامه.

"اخبار الخليج 365 365" تنشر ادناه نص رسالة الطاهر لمنسوبي الشرطة

رسالة اخري للزملاء القادة والصف والجنود بالشرطة الحبيبة الي أنفسنا

وتحية خاصة للأخ النائب العام

سعدت كثيرا بالقرار الذي اتخذه الاخ الصديق مولانا عمر النائب العام بتخصيص مجموعة من الأخوة وكلاء النيابة ليتحركوا مع قوات شرطة مكافحة الشغب ليقوموا بدورهم المنصوص عليه في القانون وهو تقدير الموقف والتوجيه باستخدام القوة عند الضرورة وتدرج ذلك حسبما يتطلبه الامر منعا للتجاوزات التي تحدث في الإفراط في استخدام تلك القوة ... هذا أولا وثانياً لابد ان نشيد أيضا بالتنسيق المنشود بين النيابة وقوات الشرطة بغرض ضمان تنفيذ الضوابط التي فصلها القانون في هذا الصدد ومن المؤكد بل من المرجح ان يكون لذلك اثرا واضحا في وقف الفوضي في التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم عند ممارسة حق التعبير وايضا أخذهم بالقانون وفي حدوده عند تجاوزهم حدود حقوقهم وميلهم للتخريب او وجود مندسين وسطهم قد يشكلون خطورة عليهم أنفسهم وهذا هو الواجب المنوط بقوات مكافحة الشغب فدورها لا يقتصر فقط علي فض تلك التجمعات وإنما حمايتها أيضا .

ملاحظتي التي اود ان أشير اليها في هذه الرسالة انه قد تلاحظ استخدام الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء وبطريقة سببت الكثير من المعاناة لكبار السن والمرضي المتواجدين داخل المنازل ويعاني الكثيرون منهم من أمراض تتعلق بالتنفس مما أحدث ضررا صحيا كبيرا بهم ولابد لقادة تلك القوات من الضباط وضباط الصف من السيطرة علي أفرادهم وعدم ترك امر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع لهم كيفما يشاؤوا ووقتما يشاؤوا منعا للإرادة الشخصية والفوضى وعدم التقدير السليم لضرورة استخدامه بل قد شاهدنا في كثير من الحالات إطلاق تلك العبوات واصطدامها قبل ان تنفجر ببعض السيارات وأحدثت بها تلفا كبيرا ولم يكن ذلك سيحدث ان كانت السيطرة من القادة لتلك القوات كاملة كما تتطلب قواعد القيادة ذلك ... ثقتي في الأخوة الزملاء لا تحدها حدود ونقدر مدي الإرهاق الذي يواجهونه باستمرار أدائهم وتواصله ولكن تظل الضرورة لأحكام السيطرة والقيادة المقتدرة وعدم ترك امر استخدام وسائل القوة لكل فرد ليفعل ما يشاء دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين .. يظل المجتمع يحترم قوات الشرطة والقائمين علي امر العدالة وتطبيق نصوص القانون كلما كانوا اكثر حرصا بالتقيد بتلك النصوص ومن المؤكد ستتلاشى الظواهر السالبة في الاعتداء بالضرب علي المحتجين او هضم حقوقهم التي كفلها لهم القانون وكذلك حفظ حرمات المنازل وعدم دخولها الا تحت مظلة القانون .. اسأل الله ان يهدينا جميعا سواء السبيل وان يحفظ الله البلاد والعباد