الليلة يوم الرجال.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*صعبة ولكنها ليست مستحيلة

*جميلة ولكنها ليست علي طريقة الرائع وردي لانها مامستحيلة

*يمكننا ان نفعلها

*فقط علينا ان نعمل لها ونضعها هدفا ثوريا في الفؤاد ترنو اليه الاعين بعزة وفخار

*وصلنا علي درج البطولة العربية اعلاها

*لاننا اردنا ذلك

*ولن ننسي مطالبة البعض بالانسحاب من هذه البطولة

*ولن ننسي خوف البعض من البشتنه

*ولكنا نذكر وبشدة اصرار الرجال علي المشاركة لثقتهم في انفسهم واولادهم وكيانهم وجماهيرهم

*وقتها كنت من انصار المشاركة عربيا

*فعلي اسوأ الفروض لن تحدث كارثة افظع من كارثة الوحدات

*المهم

* نثق في جهازنا الفني والمحظوظ كما يحلو لبعضنا

*اريتو حظ الوليدات لي حدهم

*ونثق في اولادنا جميعا دون فرز

*وثقتنا كبيرة في الغربال ليثبت للجزائريين ان عرضهم له ضعيييييف

*رمضان في الهجوم

*يعني الامل كبير في مشاهدة الكرة معانقة شباك الجزائريين اكثر من مرة

*ناس التسجيلات الضعيفة لهم كلمة مسموعة ان شاء الله في لقاء اليوم

*فقط نحتاج للدعوات الصالحات للزعيم

*من جووووة القلب

*ايها الناس

*تقول الانباء ان الاولاد سافروا والقصة تطعن في الحلق جراء تراكم رواتبهم

*ان صح الخبر

*هو قصور لاشك من المجلس وكبير

*لان الاعداد النفسي اهم من البدني

*وافضل وانجع سبل الاعداد النفسي هو الضحاكات التي ترفع المعنويات

*وان كان الخبر شتلة

*فايضا يساعد علي النصر الكبير

*لانه يثير الفرح والمرح اوساط الاولاد

*للتأكيد سنتحري

*ولكن في الحالين يجب عدم ربط العطاء لاجل الانتصار بقلة العطاء الاداري باي شكل من الاشكال

*لان متأخرات الرواتب ان بقت في ستسدد يوما ولو بنفرة

*ولكن وقتها لن يستطع الاولاد تسديد دين العطاء وديون التأهل

*نسأل الله التوفيق

*ونسأل الله نصرا يأطر لوحدة الصف المريخي في هذا المنعرج الخطير والفطير جدا

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت يا والينا

*الخرتوم كانت اسمها عاصمة اللاءات التلاته

*اي شئ زاد ياوالينا

*الخرتوم بقت عاصمة اللاء والكو والابدا والهوؤو والابيت

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بلادي شنو كده ماعارف

والي لقاء

سلك