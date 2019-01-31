الليلة يوم الرجال.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*صعبة ولكنها ليست مستحيلة
*جميلة ولكنها ليست علي طريقة الرائع وردي لانها مامستحيلة
*يمكننا ان نفعلها
*فقط علينا ان نعمل لها ونضعها هدفا ثوريا في الفؤاد ترنو اليه الاعين بعزة وفخار
*وصلنا علي درج البطولة العربية اعلاها
*لاننا اردنا ذلك
*ولن ننسي مطالبة البعض بالانسحاب من هذه البطولة
*ولن ننسي خوف البعض من البشتنه
*ولكنا نذكر وبشدة اصرار الرجال علي المشاركة لثقتهم في انفسهم واولادهم وكيانهم وجماهيرهم
*وقتها كنت من انصار المشاركة عربيا
*فعلي اسوأ الفروض لن تحدث كارثة افظع من كارثة الوحدات
*المهم
* نثق في جهازنا الفني والمحظوظ كما يحلو لبعضنا
*اريتو حظ الوليدات لي حدهم
*ونثق في اولادنا جميعا دون فرز
*وثقتنا كبيرة في الغربال ليثبت للجزائريين ان عرضهم له ضعيييييف
*رمضان في الهجوم
*يعني الامل كبير في مشاهدة الكرة معانقة شباك الجزائريين اكثر من مرة
*ناس التسجيلات الضعيفة لهم كلمة مسموعة ان شاء الله في لقاء اليوم
*فقط نحتاج للدعوات الصالحات للزعيم
*من جووووة القلب
*ايها الناس
*تقول الانباء ان الاولاد سافروا والقصة تطعن في الحلق جراء تراكم رواتبهم
*ان صح الخبر
*هو قصور لاشك من المجلس وكبير
*لان الاعداد النفسي اهم من البدني
*وافضل وانجع سبل الاعداد النفسي هو الضحاكات التي ترفع المعنويات
*وان كان الخبر شتلة
*فايضا يساعد علي النصر الكبير
*لانه يثير الفرح والمرح اوساط الاولاد
*للتأكيد سنتحري
*ولكن في الحالين يجب عدم ربط العطاء لاجل الانتصار بقلة العطاء الاداري باي شكل من الاشكال
*لان متأخرات الرواتب ان بقت في ستسدد يوما ولو بنفرة
*ولكن وقتها لن يستطع الاولاد تسديد دين العطاء وديون التأهل
*نسأل الله التوفيق
*ونسأل الله نصرا يأطر لوحدة الصف المريخي في هذا المنعرج الخطير والفطير جدا
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت يا والينا
*الخرتوم كانت اسمها عاصمة اللاءات التلاته
*اي شئ زاد ياوالينا
*الخرتوم بقت عاصمة اللاء والكو والابدا والهوؤو والابيت
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال بلادي شنو كده ماعارف
والي لقاء
سلك
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