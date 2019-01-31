قناة الجزيرة : مظاهرات في عدد من احياء الخرطوم في موكب الزحف الأكبر

انطلقت اليوم مظاهرات في عدد من أحياء بري وشمبات وجبرة والديم والحلفايا والمزاد بالخرطوم استجابة لدعوات المعارضة فيما سمي “موكب الزحف الأكبر” نحو القصر الرئاسي.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية أطلقت الغاز المدمع على المحتجين في حي شمبات، وأن المتظاهرين أشعلوا الإطارات لإغلاق الشوارع أمام القوات الأمنية في حي بري.

كما نشر تجمع المهنيين السودانيين عبر مواقع التواصل صورا لمظاهرات في أم درمان غربي الخرطوم ومناطق عدة بولايتي الجزيرة ونهر النيل.

وقال مراسل الجزيرة نت إن العناصر الأمنية فرقت بالغاز المحتجين في أم درمان وبورتسودان، كما شهدت الأزقة مطاردات للناشطين.

ويأتي ذلك بعد يوم من دعوة تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة بالسودان إلى انطلاق مسيرات ومواكب جماهيرية في الخرطوم صوب القصر الرئاسي اليوم، لكن الجيش السوداني أعلن أمس أنه “لن يسمح بسقوط الدولة السودانية”.

واعتقلت السلطات اليوم الناشط ناظم سراج من داخل أحد مستشفيات الخرطوم، حيث كان يعالج من إصابة تعرض لها خلال الاحتجاجات.

وشهد أمس الأربعاء تظاهر المئات من الأساتذة والمحاضرين داخل حرم جامعة الخرطوم، ووقعوا “مبادرة جامعة الخرطوم” التي تطالب بقيام حكومة انتقالية.

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