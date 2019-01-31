المحكمة تغلق ملف قضية صياد الفتيات صاحب فيديو المنشية الشهير

الخرطوم : ميادة على

أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبدالله أمس ملف الاتهام في قضية صياد الفتيات صاحب فيديو المنشيه الشهير الذي يواجه الاتهام مع آخرين بالسرقة والنهب والأفعال الفاضحة واستلام المال المسروق ،هذا بعد ان التمس وكيل أعلي نيابة أمن الدولة المستشار معتصم عبدالله محمود ممثل الاتهام قفل قضيه الاتهام بعد سماع أخر شهود الإتهام والاكتفاء بما قدم من بينات،كم قررت المحكمة استبعاد بلاغ الشاكيه التي تعذر الوصول إليه وتم تحديد جلسة أخري بشهر فبراير لاستجواب المتهمين ،وفي ذات الوقت أفاد شاهد الاتهام الأخير هو ابن وزوج اثنين من الشاكيات بأنه علم بفقدان عقد زوجته من والدته وزوجته اللتان اخبراه بأن هناك شخص يقود دراجة بخارية قام بنهب العقد وجهاز موبايل تحت تهديد السلاح وذلك أثناء وقوفهم أمام منزلهما وأكد الشاهد بأن العقد عيار 21 ويزن 52 جرام وبشهر 8 بعام 2018 كان سعره 52 ألف جنيه وهو من قام بشرائها لزوجته شبكت زواجها ،وأضاف أنه بيوم الحادث كانت والدته وزوجته خارج المنزل وعند عودتهم مع شقيقه الذي تركهما أمام باب المنزل ليدخل العربه وفي تلك الأثناء تمت السرقة وأنه سمع صراخ وبكاء والدته وزوجته اللتان كانت في حاله خوف ورعب بسبب الذي حدث لهما وبعد مناقشه بواسطة الاتهام والدفاع تم قفل قضيه الاتهام.

وبحسب مجريات الاتهام التي تشير إلى تدوين عدة بلاغات من قبل فتيات وسيدات بمناطق متفرقة بالعاصمة المثلثه معظمها سرقه ونهب تحت تهديد السلاح بواسطة دراجة بخارية يقودها شخص يرتدي (طاقيه برد) ،وبعد تكوين لجنه من أفراد الشرطة تم القبض علي المتهم الذي اتهمته فتاه بالتحرش بها بالشارع العام وتهديدها بواسطة سكين ومن ثم جاء مقطع فيديو المنشيه الشهير الذي تم تداوله علي نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وكان يحتوي علي واقعه الاعتداء على فتاه اجنبية بالشارع العام تحت تهديد السلاح وبعد حصر جميع البلاغات التي بلغ عدد 11 بلاغا دون في مواجهة المتهم الذي تم استجوابه واقر بارتكاب بعض الجرائم وأنكر بعضها فيما أرشد على أربع متهمين آخرين كان يبيع الي بعضهم الهواتف التي يقوم بنهبها من الفتيات وبعد اكتمال كافه التحريات وجهت إليهم النيابة التهم السابقه وقدموا الي المحاكمة .

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