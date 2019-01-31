تقرير للاستخبارات الأمريكية: السودان ملتزماً بتحسين العلاقات مع واشنطون

ذكر تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية صدر في التاسع والعشرين من يناير الجاري حول تقييم المخاطر عبر العالم أن السودان يستمر في الانخراط لتحسين العلاقات مع واشنطون، في الوقت الذي يعزز علاقاته مع شركائه الآخرين.

ويقول تقرير “تقييم الخطر العالمي” الصادر عن مدير مكتب رئيس الاستخبارات الأمريكي (CIA)، في 29 من يناير الجاري، بحسب (SMC) أنه “على الرغم من أن الحكومة السودانية تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة مع ذلك ملتزمة بمواصلة تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تريد شطب اسمها من قائمة الإرهاب”.

كما يشير التقرير كذلك أن ” عزز السودان علاقاته مع الشركاء الآخرين بما في ذلك روسيا وتركيا، في إطار جهود لتنويع علاقاته لتحسين أوضاعه الاقتصادية”.

ويشار إلى أن تقرير “تقييم الخطر العالمي” يصدر سنويا و يغطي كافة دول العالم من حيث التهديدات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)