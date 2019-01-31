مجلس الوزراء يصادق على تشغيل 160 ألف شاب

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخميس، برئاسة معتز موسى، على خطة تشغيل الشباب للعام 2019، والتي تستهدف إتاحة الفرص لتشغيل أكثر من 160 ألف شاب وشابة خلال هذا العام.

وقال وزير العمل، بحر إدريس أبوقردة، في تصريحات صحفية، إن الخطة أتت في إطار استراتيجية وزارته وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء للوزارة مطلع هذا الشهر، الذي قضى بتشغيل الشباب بشكل واسع على مستوى المركز والولايات.

وأفاد أبوقردة بأنه تم إعداد الخطة بمشاركة جهات مختلفة شملت الجهاز القومي لتشغيل الشباب، ووزارتي الزراعة، والضمان، وبعض منظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أنه ستكون هناك متابعة ميدانية وتقييم لهذا العمل ربع السنوي للتأكد من أن المشروع يمضي وفق ما خطط له، وأضاف “هناك العديد من الإجراءات ستتخذ في المرحلة المقبلة حتى يكون المشروع سالكاً وسيتم هذا الأمر بكل شفافية وعدالة”.

من جهته قال الأمين العام لجهاز تشغيل الخريجين، بخيت الهادي، إن لديهم أكثر من 50% من هذه الخطة التي أجيزت و180 ألف للتشغيل و137 ألف استهداف عام بما فيه التدريب، مشيراً لتقديم خدمات التدريب والتمويل عن طريق محفظة تأمين مشروعات الخريجين.

وتابع “الجلسة ناقشت قضية الضمانات بحيث أصبحت وثيقة تأمين المشروعات من شركات التأمين التي أصبحت الضامن وتعالج هذه المشكلة التي يعاني منها الخريجون، وما عادت الآن قضية الضامن تمثل عائقاً لهم”.

وأشار بخيت بحسب شبكة الشروق – إلى أن كل الخريجين ومشروعاتهم ستكون مؤمنة عن طريق شركة “شيكان” وبقية شركات التأمين الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)