الوطني : الدولة وضعت عدداً من التدابير لحل مشكلة الخبز والوقود

كشف نائب أمين قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني، هاشم القصاص، عن مساع لإعداد الكوادر الطلابية التي تتمتع بروح القدوة والمبادرة، كما كشف عن خطة القطاع لإدارة الحوار الطلابي لمناقشة القضايا التي أبرزتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد القصاص خلال مخاطبته فعاليات مجلس أمناء الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية بالنيل الأبيض، أن القطاع لديه عدد من المشروعات والبرامج من أبرزها رعاية الطلاب المتفوقين ومظلة الحماية المدنية.

وأضاف “الدولة وضعت عدداً من التدابير لحل مشكلة الخبز والوقود والسيولة”.

ونوه إلى أن تقرير أداء قطاع الطلاب للعام 2018 وخطة العام 2019 بالولاية، قد حمل الكثير من الإشراقات والمبادرات وقال”إننا نتطلع لتطوير الأداء في المحاور المختلفة”.

من جهته وجه رئيس مجلس الأمناء للمجلس، عبدالقادر الخير، وزير المالية، بضرورة الاهتمام بتأهيل الطلاب على الخطاب السياسي والفكري في المنابر الطلابية والتدريب المتقدم في الإعلام الإلكتروني.

وقال الخير بحسب الشروق – إن مجلس الأمناء سيضطلع بدوره كاملاً، في وضع السياسات العامة التي تسهم في تمكين الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية لإنفاذ خططه الاستراتيجية.

يُشار إلى أن التقرير الذي قدمه رئيس الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية بالولاية، بلايل آدم، تناول أبرز المناشط السياسية والاجتماعية والثقافية للقطاع، والتحديات التي تواجه الحركة الطلابية.

كما قدم أهم ملامح خطة العام 2019 والتي ترتكز على خدمة قضايا الطلاب، وتهيئة البيئة الدراسية والأكاديمية للطلاب بالتعليم العام والتعليم الأساسي والخطاب السياسي والفكري للطلاب، وتم تكوين عدد من اللجان لمجلس الأمناء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)