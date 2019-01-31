فان دايك ينتقد سلوك جماهير ليفربول

انتقد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، سلوك جماهير فريقه في مباراة ليستر سيتي مساء أمس الأربعاء بملعب "آنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي

وأهدر ليفربول فرصة توسيع فارق النقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى سبع نقاط في سباق المنافسة على صدارة البريميرليج، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 – 1 أمام الثعالب.

وقال فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: " أشعر بأن جماهير ليفربول كانت متوترة بشكل كبير في مباراة الأمس، وذلك من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: " يجب على جماهير ليفربول أن تبتعد تماما عن حالة التوتر والقلق والتحلي بالصبر خاصة في مثل هذه الأوقات من الموسم".

واختتم فان دايك رسالته لجماهير ليفربول:" نريد من الجماهير أن تقف دائمًا وراء الفريق، ويستمروا في دعمنا خاصة في اللحظات الصعبة التي نمر بها".