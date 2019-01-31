الحكومة: توفير 160 ألف فرصة للشباب في 2019

اقرت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، على خطة تشغيل الشباب للعام 2019، والتي تستهدف تشغيل أكثر من 160 الف شاب وشابة خلال هذا العام.
وقال وزير العمل، بحر إدريس أبوقردة، في تصريحات صحفية عقب الجلسة، إن الخطة أتت في إطار استراتيجية وزارته وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء للوزارة مطلع هذا الشهر، الذي قضى بتشغيل الشباب بشكل واسع على مستوى المركز والولايات.
وأشار الوزير، إلى إعداد الخطة بمشاركة جهات مختلفة شملت الجهاز القومي لتشغيل الشباب، ووزارتي الزراعة، والضمان، وبعض منظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى أنه ستكون هناك متابعة ميدانية وتقييم لهذا العمل ربع السنوي للتأكد من أن المشروع يمضي وفق ما خطط له، وأضاف “هناك العديد من الإجراءات ستتخذ في المرحلة المقبلة حتى يكون المشروع سالكاً وسيتم هذا الأمر بكل شفافية وعدالة”.
وكان الرئيس السودان عمر البشير، أعلن ان العام 2019 هو عام الشباب، وأقر بضعف مؤسسات الدولة في استيعاب الخريجين، ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه التمويل الأصغر.
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