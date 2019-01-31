آرسنال يحسم موقفة من انتقال "اوزيل" إلي باريس سان جيرمان

اخبار الخليج 365 365/ رفض نادي آرسنال الإنجليزي، تخليه عن خدمات الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، بالميركاتو الحالي.
وقالت صحيفة "ذا صن البريطانية" إن آرسنال سينتظر حتى الصيف المقبل ليتخلى عن اللاعب الألماني، وسيرفض أي اهتمام حالي بنجمه الذي يحصل على أجر أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.
وكان أوزيل خرج من حسابات الجهاز الفني لفريقة بالفترة الأخيرة، رغم مشاركته أساسيًا بالمباراة الأخيرة وساهم في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف على كارديف سيتي، بالبريميرليج.
ويريد آرسنال بالفعل التخلي عن أوزيل للتخلص من راتبه المرتفع، لكن الإدارة ستنتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية للقيام بذلك على أن يكون رحيله بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.
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