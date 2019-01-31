وأضاف الموفد الأمريكي للسلام في أفغانستان: "لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في مسألتين حيويتين، مكافحة الإرهاب وسحب القوات".
وتدارك "هذا لا يعني أننا انتهينا. لم ننته حتى من هاتين المسألتين وينبغي القيام بعمل إضافي حول قضايا أخرى حيوية مثل الحوار الداخلي الأفغاني ووقف شامل لإطلاق النار".
وتجري الولايات المتحدة وطالبان منذ الصيف مباحثات مباشرة لوضع حد لأطول نزاع في تاريخ الولايات المتحدة.
وأجرى وفد أمريكي مفاوضات استمرت 6 أيام مع ممثلين لطالبان في الدوحة الأسبوع الفائت.
إلى ذلك، انتقد خليل زاد الخميس "المشككين" الذين "سارعوا الى إصدار حكم على القسم الأول من جهد أكبر بكثير، كأننا توصلنا إلى اتفاق".
وأوضح أن "حرباً عمرها 40 عاما لن تحل باجتماع واحد".
وأبدت الحكومة الأفغانية تحفظها عن مفاوضات لم تدع للمشاركة فيها.
لكن متمردي طالبان يرفضون التفاوض مع سلطات كابول، ويعتبرون أنها "دمية" بيد الولايات المتحدة.
وأكد خليل زاد أن الأفغان يجب أن "يبدأُ بتضميد جراحهم القديمة ورسم مسار جديد لبلادهم"، معتبراً أنه ينبغي أخذ "كثير من الأفرقاء والعناصر المتحركة" في الاعتبار للتوصل إلى حل.
كانت هذه تفاصيل خبر الموفد الأمريكي لـ"أفغانستان": المفاوضات تسير في "الطريق السليم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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