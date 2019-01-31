بريطانيا تعلن "الانسحاب" من البريكست في 29 مارس

اخبار الخليج 365 365/ أكدت الحكومة البريطانية، اليوم، أنها ما زالت عازمة على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" في 29 من آذار المقبل.

وذكر المتحدث الرسمي لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، أن موقف الحكومة "لم يتغير" في هذا الصدد بعد اقتراح وزير الخارجية جيريمي هانت اليوم احتمال ارجاء "البريكست".

وقال الوزير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "الانفصال" بين لندن وبروكسل قد يرجئ في حال استئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق جديد مع بروكسل في أواخر مارس المقبل بهدف إمكانية إقرار القانون الأساسي.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم ماي التزام رئيسة الوزراء المحافظة بالانسحاب الرسمي من الاتحاد في الموعد المقرر في غضون أقل من شهرين.

وكشف المصدر أن الحكومة ما زالت مهتمة ببحث الحلول التكنولوجية البديلة الممكنة للآلية الأيرلندية التي صيغت لتفادي إعادة حدود صعبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.