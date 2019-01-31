الهلال السعودي يتعاقد مع لاعب يوفنتوس

اخبار الخليج 365 365/ تعاقد نادي الهلال السعودي مع الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من تورونتو إف.سي الكندي.

وقال الهلال السعودي عبر حسابه على تويتر إن جيوفينكو لاعب يوفنتوس السابق وقع العقد في لوس أنجلوس في أمريكا لمدة ثلاثة مواسم وسينضم للفريق خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.

وحصد جيوفينكو ثلاثة ألقاب في البطولة الكندية، كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي قبل الخسارة أمام وادي الحجارة المكسيكي بركلات الترجيح وفشل تورونتو في بلوغ الأدوار الإقصائية في دوري المحترفين الأمريكي في الموسم الماضي.

وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014 بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية في 2012 و2013.