جوايدو: المعارضة الفنزويلية ترفض إجراء حوار مع الحكومة

اخبار الخليج 365 365/ صرح خوان جوايدو - الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة لفنزويلا - بأن المعارضة الفنزويلية ترفض إجراء حوار مع الحكومة. وكان قد عبر رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو عن شكره للبرلمان الأوروبي لتبني دعوة تطالب قادة أوروبا بالاعتراف به رئيسا لفنزويلا. وأشار "جوايدو" إلى أن بلاده تحتاج للاستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية في فنزويلا، لافتا إلى أن الرئيس مادورو "لا يحمي أحدا وسيادة القانون هي التي سنعيدها".

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