بيراميدز يشكو اتحاد الكرة وشوبير

اخبار الخليج 365 365/ أرسل نادي بيراميدز خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس يشكو فيه اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة وأحمد شوبير نائب الرئيس.

ونشر بيراميدز مساء اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخطاب الذي تم إرساله للكاف بسبب اعتراضهم على تضارب مواعيد مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر.

وأكد بيراميدز خلال الخطاب أنه لم يتم تحديد حتى الأن موعد مباراته أمام الأهلي ضمن منافسات دور الـ16 بـ كأس مصر بالإضافة إلى عدم خوض الأهلي جميع مبارياته بالدور الأول من الدوري الممتاز على الرغم من بداية مباريات الدور الثاني للمسابقة.

وأوضح بيراميدز أن الأهلي لم يواجه الزمالك في مباراتهم بالدور الأول وتم تأجيلها إلى يوم 30 من شهر مارس المقبل.