عاجل.. "بي إن سبورتس" تفجر مفاجأة كبري لمشاهديها

اخبار الخليج 365 365/ أعلنت شبكة قنوات " بي إن سبورتس" الرياضية عن بث نهائي كأس آسيا - الإمارات 2019 بين قطر واليابان على قناة beIN SPORTS المفتوحة هدية منها للمشاهدين العرب.

وقالت مجموعة beIN الإعلامية في بيانًا لها على موقعها الرسمي :"إضافة إلى قناتي MAX HD1 وMAX HD2، سيكون بإمكانكم متابعة التغطية الخاصة الممتدة طوال يوم غد الجمعة على القناة المفتوحة بداية من برنامج آسيا هذا الصباح في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة".

يذكر أن الاستوديو التحليلي للمباراة سينطلق عند الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة أي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة.

كما سيتولّى موقعنا نقل كل تفاصيل الموقعة المرتقبة لحظة بلحظة من أهداف وتصريحات ولقطات تحكيمية فضلاً عن آراء محللي القناة.