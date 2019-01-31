البشير: الحزب الشيوعي لا يؤمن بالحريات في أدبياته

اخبار الخليج 365 365/ قال رئيس الجمهورية، عمر البشير، إن الحزب الشيوعي الذي يتحدث عن الحريات وتكميم الأفواه عقد مؤتمره العام بقاعة الصداقة، وأتاحت له الدولة حق ممارسة عمله السياسي بالرغم من أنه لا يؤمن بالحريات في أدبياته.

وأشار البشير الخميس، خلال مخاطبته لقاء الأحزاب والفعاليات السياسية في كسلا، إلى تجارب الحزب الشيوعي وحزب البعث في عدد من البلدان التي حكموها.

وجدد التزامه بنهج الحوار كوسيلة لحل كل الإشكالات السياسية، داعياً الجميع للانخراط في مسيرة الحوار والبناء الوطني.

وأكد البشير قدرة السودان على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، مبيناً أن السودان ظل في حصار طيلة 21 عاماً، وقال إن القوى التي عملت على فصل الجنوب كان هدفها حرمان البلاد من عائدات النفط وذلك لإضعاف الاقتصاد الوطني.

وأضاف “السودان بإمكانياته البشرية وموارده الطبيعية قادر على تجاوز هذه التحديات”، مبيناً أن مبادرة أهل كسلا لدعم القوات المسلحة خلال عقد التسعينيات كانت أول دعم شعبي يصل للجيش، مشيداً بالمبادرات المجتمعية لأهل كسلا.