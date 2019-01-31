رد ناري من "نيمار" علي انتقاله لـ"برشلونة"

اخبار الخليج 365 365/ ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في حالة غضب شديدة صباح اليوم عند وصوله مطار برشلونة.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" إن أحد الصحفيين سأل نيمار عن إمكانية ارتدائه لقميص برشلونة مجددًا في المستقبل، لينفجر اللاعب غضبًا تجاه هذا الصحفي، ويطالبه بالابتعاد عنه، وقال له: "لا تلمسني".

كان نيمار تعرض لإصابة في الكاحل أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي مطلع الأسبوع الجاري، ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة مجددًا، بعد انتقاله منه إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قدر ثمنها بمبلغ 222 مليون يورو.