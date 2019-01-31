تجمع المهنيين ينشر قائمة بالمناطق التي شاركت في موكب 31 يناير

نشر تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك ، نشر قائمة بالمناطقة التي خرجت في مظاهرات موكب 31 يناير والذي شهدته العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات .

يذكر ان تجمع المهنيين قد دعا للخروج اليوم 31 يناير في موكب تحت مسمى ( موكب الزحف ) . وقال التجمع في بيانه :

عدد كبير من المناطق التي خرجت اليوم مطالبة بإسقاط النظام في #موكب31يناير ومنها – في العاصمة:

✔ شمبات

✔ بحري المؤسسة

✔ جبرة

✔ العباسية

✔ الموردة

✔ بري اللاماب

✔ باشدار

✔ بري الدرايسة

✔ الشعبية

✔ الشجرة

✔ الحلفايا

✔ المزاد

✔ بانت

✔ الجريف شرق

✔ الكلاكلة

✔ المعمورة

✔ بيت المال

✔ الصحافة

– في الولايات:

✔ حجر العسل

✔ أم طلحة

✔ أم دوانة

✔ العزازة

✔ كرمة النزل

✔ العقدة

✔ الشبيراب

✔ فداسي

✔ سنار

✔ القضارف

✔ مدني

✔ الشكابة شاع الدين

✔ بورتسودان

✔ النوبة

✔ الشكينيبة

✔ بيكة

✔ الحلاوين

#موكب31يناير

