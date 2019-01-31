الإمارات تقدم أدلة تزوير قطر لكأس أمم آسيا 2019

اخبار الخليج 365365/ يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طعن الاتحاد الإماراتي على أهلية مشاركة بعض اللاعبين المجنسين في منتخب قطر خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 وانتهت بفوز المنتخب القطري برباعية نظيفة.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان له: "سيتم الآن النظر في هذه الشكوى وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد."

وقال الاتحاد الآسيوي: "تلقى الاتحاد رسالة احتجاج من الإمارات بشأن أهلية اثنين من لاعبي المنتخب القطر.. هذا الاحتجاج سيجري النظر فيه وفق لوائح الاتحاد الآسيوي والعقوبة القصوى ستكون إعلان خسارة قطر للمباراة، والتي يفترض أن تخوض النهائي أمام اليابان يوم الجمعة".

وقدم الاتحاد الإماراتي مستندات التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل، وتحديداً العراقي بسام الراوي والسوداني المعز علي، وهو ما يشكك في نزاهة الاتحاد القطري لكرة القدم الذي اعتمد تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيما اللاعبين الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بالتجنيس.

وكشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن أن الاتحاد الإماراتى قدم طعناً رسمياً خلال ساعتين بعد انتهاء مباراة بلاده أمام قطر مؤكدًا أنه سيرسل المستندات المطلوبة للتأكيد على صحة الطعن قبل الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات انتهت من إعداد ملف يتضمن مستندات تثبت التزوير القطرى فى تجنيس لاعبين على الأقل وهما العراقي بسام الراوي والسودانى المعز علي للتحايل على المادة 7 من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المرتبط بالتجنيس.

وشددت صحيفة الاتحاد على أن فيفا يقضى بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة 5 سنوات فى الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن شرط تجاوز اللاعب لعمر 18 عامًا وهو ما يعني ألا يستطيع اللاعب المجنس بطرق قانونية وطبيعية أن يلعب مع منتخب الجنسية الجديدة إلا بعد بلوغه 23 عاماً، وأن يتواجد فى تلك الدولة وهو فى سن 18 وذلك شريطة ألا يكون قد لعب لأي منتخب آخر في سن الشباب والأوليمبي أو الأول.

وتابعت الصحيفة أنه لإلغاء هذا الشرط يسمح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ سن 23 ويمنح اللاعب جنسية الدولة الجديدة ويلعب لها قبل سن 23 عاماً، إذا كان أحد والديه أو جديه للأم أو الأب من مواليد الدولة المراد اللعب بجنسيتها المكتسبة، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن 23 عاماً.

وذكرت الصحيفة أن منتخب قطر يضم 10 لاعبين بين 21 و22 عاماً وهم بسام الراوي وطارق سلمان وأكرم عفيف وتميم محمد المهيزع وسالم الهاجري وعبدالرحمن محمد مصطفى والمعز علي ويوسف حسن ومحمد أحمد البكري وعاصم ماديبو.

وكشفت عن أن المجنسين فوق سن 23 سنة والذين لا يعني بالضرورة خضوعهم للتزوير لأنهم استوفوا شرط فيفا هم عبدالكريم حسن وبيدرو كوريرا وأحمد علاء وعبد الكريم حسن وأحمد فتحي وكريم بوضياف وبوعلام خوخي وعلي حسن عفيف، وهو ما يرفع المجنسين في صفوف المنتخب القطري إلى 18 لاعباً يعودون لجنسيات 9 دول.

وفاز منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة وتأهل لمواجهة اليابان في نهائي كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.