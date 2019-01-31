بيريز: نصلي من أجل ريال مدريد لجلب البطولات

وقال بيريز: "إن الأب انجيل هو مثال على كيف يجب أن نعيش مع العمل الهائل الذي يقوم به، والجميع في ريال مدريد يقدرونه. نحن نشاهد مباريات ريال مدريد هنا، احضار هذا الكأس (دوري الابطال) هنا بمثابة معجزة".
واختتم: "نصلي من أجل الجميع، ولكن أيضاً من أجل ريال مدريد على وجه التحديد. لقد عشنا جميعاً في فترات ما بعد الظهيرة المجيدة هنا [في كنيسة سان انطون] ، واستمتعنا بنجاح النادي".
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