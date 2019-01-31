فالنسيا يتعاقد مع صفقة هجومية جديدة

اخبار الخليج 365 365/ أعلن نادي فالنسيا الإسباني تعاقده الرسمي مع روبين سوبرينو من نادي ديبورتيفو ألافيس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوف الفريق. ذكر الموقع الرسمي لنادي فالنسيا، أن إدارة النادي نجحت في التعاقد مع روبين سوبرينو بعقد ممتد حتي 30 يونيو 2022 من نادي ديبورتيفو ألافيس. وخضع اللاعب في الساعات الماضية للفحص الطبي داخل فالنسيا بعد توصل إدارة الناديين لاتفاق حول بنود التعاقد لحسم الصفقة. ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية مع فالنسيا يوم غد الجمعة من أجل الاستعداد والتحضير للمباريات القادمة.

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